Bucchioni: “Da Vlahovic adesso più soldi possibile, anche pagando tanto Ristic”

L'opinione sulla vicenda che rischia di trascinarsi ancora per molto tempo

"La mia reazione dopo le parole di Barone? Fastidio, come sempre da un po' di tempo a questa parte, per una situazione in cui la Fiorentina è a disagio. Il comportamento di Vlahovic è ambiguo. Se posso permettermi, io fossi in Barone non avrei certe reazioni di pancia, sarei più diplomatico. In questo contesto, la dirigenza viola non vincerà mai il braccio di ferro. L'obiettivo deve essere portare a casa più soldi possibile da questa cessione, punto. Capisco la stizza, ma poteva andare pure peggio. Purtroppo i giocatori e i procuratori hanno il coltello dalla parte del manico. E adesso sul mercato? Andare via a 23 anni con il cartellino in mano è un vantaggio enorme, adesso l'unica è andare da Ristic e 'comprarlo' per ricavare almeno qualcosa da questa situazione".