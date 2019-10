Bucchioni consiglia Montella: “Sfrutti la sosta per trovare un’alternativa a questo sistema di gioco”

Nel post-partita di Fiorentina-Udinese sulle frequenze di Radio Bruno Toscana è intervenuto anche Enzo Bucchioni, che ha detto la sua sulla storia di questo match, ma soprattutto ha dato un suggerimento al mister gigliato, Vincenzo Montella:

La Fiorentina ha fatto sua una partita molto difficile contro un’Udinese chiusa ed arcigna, bene così. Per la prima volta i viola hanno avuto a che fare con un avversario che ha pensato solo a difendersi, ecco perché anche per questo spero che Vincenzo Montella sfrutti le due settimane di stop per trovare un’alternativa a questo sistema di gioco, magari tornando ad un 4-3-3 corretto rispetto a quello visto ad inizio stagione.