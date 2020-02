Bucchioni: “Con le ambizioni di Rocco, Chiesa può anche restare. Duncan? A Firenze il salto”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina: “Chiesa? Mi lascio aperto tutte le situazioni, se la Fiorentina farà una grande squadra e lui può crescere in un contesto virtuoso perché andare via? Con i giocatori modesti e la proprietà senza ambizioni che c’era prima era giusto andare. Adesso che le prospettive e gli obiettivi di Rocco sono stati dichiarati, anche Enrico è venuto fuori. Se la Fiorentina crea una squadra da Champions, quale sarebbe il posto migliore, se non dove sei cresciuto, per diventare il numero uno? Alla Juventus puoi guadagnare di più ma non hai le garanzie di essere titolare o di essere l’unico idolo. Duncan? Lo seguo dai tempi dell’Inter, è rimasto un po’ nel limbo tra il grande giocatore e quello normale. Ha 26 anni, spero che Firenze sia l’occasione per fare il salto che non ha mai fatto. Ha fatto spezzoni di partita importantissimi, gli è mancata la continuità e un ambiente che gli dà carica. E’ un giocatore duttile che può fare tutto in mezzo al campo, con piedi buoni, corsa e recupero palla: mancava il giocatore di gamba e qualità da inizio stagione”.