Bucchioni: “Commisso ha ragione. Il Viola Park farà crescere la società”

Enzo Bucchioni ha parlato di Rocco Commisso, Nardella, di quello che può regalare il Viola Park e del tema stadio

Su Commisso: "Tralasciando l’aspetto calcistico, sull’aspetto burocratico ho sempre dato ragione a Commisso. Al suo arrivo, il presidente voleva fare tante cose ma è stato frenato dalle istituzioni. Secondo voi, in Toscana, la politica fa il massimo? Per me no, idem per l’opposizione".