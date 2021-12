Bucchioni commenta: “Questa è la vera formazione titolare della Fiorentina”

Il parere del noto giornalista

"Questa è la formazione titolare. E’ la preferita dall’allenatore. Callejon, sappiamo quanto sia importante a livello tattico e adesso è anche in forma. Odriozola? E’ un giocatore che viene dal Real Madrid, ha una capacitò aerobica straordinaria con tempi di inserimento perfetti. Oggi, con un giocatore intelligente come Callejon che ti apre gli spazi, la situazione è ottimale. Oggi è necessario non sottovalutare l'impegno, per questo forse il mister si affida agi uomini di maggior esperienza"