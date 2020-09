Bucchioni: “Chiesa sta bloccando il mercato della Fiorentina. Borja può ancora far bene”

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Chiesa sta un po’ bloccando il mercato della Fiorentina, serve chiarezza su questa questione. So che Chiesa vuole onorare il contratto, l’operazione Borja Valero mi piace, sa di venire a fare il quinto o sesto di centrocampo senza fare storie. Porta carisma e serietà, così come Bonaventura. Sono operazioni importanti, le vedo due operazioni positive. Borja è ancora integro, giocatori così possono restare in campo fino a 38 anni. La Fiorentina dovrà imparare ad evolversi tatticamente, Torreira ormai non verrà. Ribery seconda punta non ci sta volentieri, ha troppo poco spazio e prende tante botte. Spero che Commisso incontri la famiglia Chiesa entro una settimana e si prenda una decisione definitiva