Bucchioni: “Chiesa? Ha caratteristiche uniche, ma nessuno offrirà sessanta milioni”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

Iachini rimane? Mi sembra una scelta umana di Commisso, se invece si dovesse tornare in campo si giocherebbe la conferma. Chiesa? C’è una trattativa, non un’offerta sul tavolo. C’è intesa di massima, babbo Enrico e Rocco sono d’accordo: se non ci saranno offerte che ritengono opportune rimarrà qui e in quel caso si metteranno a sedere per parlare di futuro insieme. Cifra? E’ un’altra delle variabili, il giocatore è seguito da Juventus e Inter. Sessanta milioni oggi non li paga nessuno, cercheranno di coinvolgere altri giocatori per abbassare il pezzo. Il suo valore comunque non dipende solo dal rendimento di questo anno, con Montella non c’era intesa. Chiesa ha un’esplosività che non si trova in giro, quando parte è travolgente. Un po’ gli somiglia Orsolini, ma non ha la sua partenza sul breve. Con le sue caratteristiche può scardinare le difese.