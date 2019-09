Bucchioni: “Chiesa e Ribery dovrebbero giocare sempre e la personalità c’è. La classifica…”

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sulla gara pareggiata dai viola contro l’Atalanta:

Pensavo che la Fiorentina oggi potesse fare un buon colpo. C’è rammarico, non mi sono piaciuti i cambi di Montella: io Chiesa non lo toglierei mai, così come Ribery. E poi al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, con i cambi la squadra è arretrata di qualche metro ed è peggiorata, portando l’Atalanta in area. Prima della partita se mi avessero chiesto di firmare per un pareggio avrei firmato subito. Ho visto comunque personalità per andare avanti 2-0 con una squadra forte come l’Atalanta, il gol di Chiesa è provata in allenamento e mi fa pensare che stia crescendo. In questo momento non guardo la classifica, mi aspetto un’inversione già dalla prossima.