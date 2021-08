Bucchioni: “C’è un’idea di calcio. Berardi? Fiorentina punterebbe a zona Uefa”

Bucchioni ha fiducia nella nuova Fiorentina

"La Fiorentina sta diventando una squadra interessante, dopo due anni vedo un progetto di calcio. C'è un'idea forte di calcio che corrisponde a quella che l'allenatore ha in tesa. Ci sono giocatori di categoria superiore come Torreira e Odriozola . Ci sono qualità ed esperienza. Tutto è partito dalla permanenza di Milenkovic e Vlahovic, è stata costruita una base solida.

Berardi? E' un giocatore sottovalutato, anche da me stesso, ma fa assist e gol. Se la Fiorentina lo acquista, vuol dire che vuol riposizionarsi in zona Uefa. Ma mi piace molto anche Orsolini, per lo strappo che ha mi ricorda Chiesa.