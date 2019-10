Bucchioni: “Castrovilli? Strategia di Pradè perfetta. Questa Fiorentina ha bruciato le tappe”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’attualità viola a Radio Bruno: “Rinnovo Castrovilli? La strategia è calcisticamente perfetta, la scadenza del nuovo contratto al 2024 è fatta ad hoc per evitare di andare incontro ai rischi del passato. Poi, uno per uno saranno affrontati i contratti di tutti i giocatori, partendo da quelli che sono esplosi in questo avvio di stagione. Prima che arrivino le sirene da fuori, si bloccano le tentazioni e si adeguano i contratti. Per essere un esordiente del ’97, Castrovilli ha dimostrato di giocare in Serie A da sempre”.

Sul momento della Fiorentina: “Dal 16° posto c’era da scalare una montagna, si poteva pensare ad una squadra da decimo posto, invece questo gruppo ha bruciato le tappe. L’allenatore ha capito il problema del modulo e contro tutto e tutti ha stravolto il suo modo di vedere calcio, anche grazie all’entusiasmo portato da Commisso. Era dall’era Cecchi Gori che non si vivevano emozioni del genere: non dico che si può arrivare subito in Europa League, l’importante è giocare ogni gara al massimo togliendosi soddisfazioni. Siamo dentro ad un’energia positiva da sfruttare dalla A alla Z”.