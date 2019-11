Bucchioni: “Cagliari, troppa euforia. Vorrei Vlahovic, ma riproporre Boateng ha una logica”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

Il Cagliari sta vivendo con troppa euforia, la squadra sta facendo benissimo ma vedo che volano troppo alti. Il gruppo è forte, nel complesso è superiore alla Fiorentina ma mi sembra che adesso si siano fatti prendere la mano dall’entusiasmo. Per i viola la trasferta è molto difficile. Il Cagliari difende bene, non vedo grossi punti deboli ma è una squadra che va attaccata. Boateng? Ha deluso, mi aspettavo di più. Domenica servirà maggiore peso in attacco, la forza esplosiva di Vlahovic potrebbe fare comodo. In ogni caso capisco Montella che cercherà equilibrio: inutile sbilanciarsi, loro andranno forti proprio sull’entusiasmo.