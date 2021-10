Bucchioni: “Berardi perfetto per la Fiorentina. Gonzalez non è un bomber”

Secondo Enzo Bucchioni Berardi sarebbe il giocatore perfetto per questa Fiorentina. Poi sul gioco della Fiorentina...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato, durante il Pentasport, dei problemi che Italiano deve risolvere nella Fiorentina e della possibilità di avere Berardi in viola: "Se non giochi ad alta intensità in questo calcio soffri. L'altro giorno contro il Venezia faceva comodo una come Castrovilli, che ti salta l'uomo e ti crea superiorità numerica in attacco. Il Cagliari gioca molto chiuso in difesa e poi verticalizza".