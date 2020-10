Così il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno: “Attenzione allo Spezia, è un’ottima squadra, con profili come Ricci, e con un allenatore molto interessante come Italiano, non va sottovalutata. Iachini? Giochi con il modulo che gli è più consono, ma è quello che chiedi ai giocatori che fa la differenza. Ora senza Chiesa deve giocare Lirola, altrimenti vuol dire che l’hai segato”. INTANTO IL DG DEI LIGURI METTE LE COSE IN CHIARO…