Bucchioni allerta: “I troppi gol presi nel finale sono un problema. Vi spiego”

Il giornalista spiega: "Non è un aspetto da giustificare con la casualità"

Enzo Bucchioni , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare i temi più caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Partita di domani? Quando hai acquisito determinate conoscenze, la tua cultura calcistica come squadra è un qualcosa che resta. La Fiorentina ha delle certezze che ha costruito mattone dopo mattone. Contro la Juve non ho visto una partita perfetto, ma di alto livello. Una partita delle partite migliori, insieme al primo tempo contro l'Inter. Contro il Verona si può ripetere una partita così. Gol nei finali di gara? Secondo me la casualità ha un'incidenza bassa. Se accadono cose ripetute significa che c'è un problema su cui lavorare. La tensione va mantenuta al massimo, questo fa parte della mentalità della squadra, ti devi rendere conto di cosa accade in campo. Con la Juve lo 0-0 era il risultato perfetto, una grande squadra riesce a concludere con quel punteggio. Magari è anche lo stesso gioco del mister che fa spendere tanto ai calciatori... Il prossimo step di crescita sarà far terminare le partite al 95' e non al 90'."