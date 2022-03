Bucchioni: “Adesso conta il risultato. Così i viola possono crescere ancora”

Le opinioni del noto giornalista in diretta al Pentasport

"Contro il Bologna ci aspettiamo una reazione, di solito i rossoblu giocano e non fanno la gara sull'avversario. Ripongo questa fiducia nella partita di dopodomani. A me più che la prestazione interessa il risultato, è quello che sta mancando e l'obiettivo c'è ancora, non si deve perdere di vista con 33 punti in ballo. Vedo una crescita soprattutto nella Lazio, che sta imparando il sarrismo e lo mette in pratica bene proprio da quando ha vinto a Firenze. Italiano ha avuto difficoltà a gestire le partenze per le Nazionali e il calendario fitto, perché ha bisogno di un lavoro quotidiano. La Fiorentina deve avere in questi due mesi la soddisfazione di crescere a livello mentale e di alzare il livello del gioco nel proiettarsi all'anno prossimo, anche se l'Europa alla fine non arriverà. Riuscire a crescere anche senza stimoli forti è segnale di grande forza del gruppo. Al di là dell'obiettivo Europa, questa è una squadra giochista, e ha questa via di uscita agli occhi dei tifosi: giocare bene a calcio per far innamorare la gente. Cabral? Oggi ha fatto scarico, atleticamente era molto indietro. L'intensità oggi è fondamentale, questo giocatore in Svizzera non l'aveva. la nazionale svizzera ha giocatori che giocano quasi tutti in Germania o comunque nei campionati top. Al Bologna manca Theate, serviranno esterni mobili come Gonzalez e Ikoné".