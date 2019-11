Bucchioni: “A Verona squadra prudente. Pradè sta ridisegnando lo scouting. Chiesa? L’umore incide”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno:

A Verona andrei con una formazione prudente, loro sono aggressivi in mezzo al campo. E’ una squadra che ha certezze, mentre la Fiorentina sarà senza Pulgar e Castrovilli. Lascerei fuori Vlahovic. Rinforzi dall’America? Non è escluso, la società sta cambiando passo anche nello scouting. Pradè ha messo in moto le conoscenze per scovare nuovi talenti, si tratta di andare su obiettivi giovani perché siano pronti in futuro. Lo stesso sta avvenendo in Italia, non solo all’estero. Chiesa? Si porta dietro un peso che in Nazionale non ha per tutte le cose successe in estate. Deve chiarire la situazione con la società, sennò non torna il Chiesa che conosciamo. L’umore incide sul rendimento in campo.