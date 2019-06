Bucchioni: “A Corvino dovevano strappare il patentino. Doveva chiedere scusa a Firenze ed ai fiorentini”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni, questa sera ospite negli studi televisivi di Toscana Tv alla trasmissione “30° minuto” (clicca qui per la diretta streaming), ha rilasciato alcune dichiarazioni in riferimento alla Fiorentina:

“Commisso è il 260° uomo più ricco del mondo, Della Valle 1700°, già da qui si capiscono i rapporti di forza.

Bertolacci? Adesso è difficile portare giocatori perché la Fiorentina è fuori dalla coppe, non illudiamoci che adesso arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, punto su Ibrahimovic. Fa crescere marketing e merchandising, a 36 anni ha ancora i colpi. Se fossi Commisso la farei.

Perché Commisso ha confermato Montella? Gli avvocati che hanno seguito la trattativa hanno visto che la coppia Pradè-Montella ha fatto benissimo insieme, decidendo di riportare l’orologio al 2012. E’ giusto così, negli Stati Uniti la meritocrazia vince, anche se tutti sono sotto esame.

Il centrocampo della Fiorentina è tutto da rifare. Corvino nelle ultime due stagioni aveva consegnato un centrocampo vergognoso, da prendergli il patentino e strapparglielo. Non mi capacito come una famiglia attenta come i Della Valle abbia permesso a questo individuo di spendere milioni e milioni. Ha speso 180 milioni negli ultimi due anni portando giocatori impresentabili. Ha quasi portato la Fiorentina in Serie B, doveva fare solo una cosa: chiedere scusa a Firenze ed ai fiorentini”.