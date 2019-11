Bucchioni: “70 ingaggi? C’era il rischio di finire come il Parma. Stadio? Strutture fondamentali”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’attualità viola: “Stadio? Commisso quando tornerà vorrà delle risposte, entro la fine dell’anno vuole decidere. Le strutture servono, se non cresci dal punto di vista patrimoniale sei bloccato, non puoi comprare giocatori forti. Lo stadio è una porta economica per il Fair Play Finanziario, la capacità è proporzionale al fatturato che nel caso della Fiorentina è basso. Puoi alzare un po’ il monte ingaggi ma sei comunque prigioniero. Il Centro Sportivo è già qualcosa che puoi portare in dote quando fai i conti del FFP, se poi non gli fanno fare lo stadio rischi il “vivacchiare” di Diego Della Valle. E Rocco non ci sta ad arrivare ottavo o nono. Mercafir? Se non ci sarà l’accordo con Nardella, Commisso ha pronto l’opzione Campi. Ovunque si faccia a lui va bene, sennò la realtà sarà quella degli ultimi anni”.

Sul mercato “Florenzi? Se ti liberi di 7-8 ingaggi inutili è fattibile, Pradè ci sta lavorando. In estate la gente sgranava gli occhi quando furono annunciati i 70 giocatori in rosa, ma il Parma quando fallì aveva oltre 90 tesserati”.