Bucchioni: “Commisso accontenterà Gattuso, finito il tempo degli esperimenti”

Il parere del noto opinionista

"La Fiorentina è molto brava a nascondere, come è giusto, le proprie intenzioni di mercato. In difesa sta sicuramente imbastando qualcosa sotto traccia. Restano da chiarire le situazioni Milenkovic e Pezzella e gli eventuali sostituti. Mi aspetto almeno un nome altisonante per dare sicurezza al reparto. In totale, credo saranno 5 gli innesti di assoluto livello.

Gattuso è il primo allenatore voluto fortemente da Rocco Commisso in persona, sono sicuro che farà tutto il possibile per accontentarlo. Rino vuole calciatori con caratteristiche precise ed idonee al suo tipo calcio, non è il momento di fare esperimenti. Vuole la squadra quasi pronta per il ritiro per non fallire i primi appuntamenti."