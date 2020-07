German Pezzella ha preso contro il Parma (SEGUI IL LIVE) la decima ammonizione del suo campionato, che lo costringerà a saltare per squalifica Fiorentina-Cagliari in programma mercoledì sera. Non va meglio ai sardi, che non potranno schierare il giovane Carboni, difensore che stava giocando molto bene ma che si è fatto espellere in occasione del rigore di Muriel in Cagliari-Atalanta.