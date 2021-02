Bruni: “Fiorentina intimorita, sostituzioni hanno cambiato la gara”

Intervistato da TMW, l’ex viola Luciano Bruni ha commentato la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia per 3-0:

I viola sono sembrati intimoriti e frenati anche dalla classifica. Per troppo tempo lo Spezia è stato padrone del gioco. Con le sostituzioni però la partita è cambiata nettamente e la squadra si è sciolta. Serve qualcosa di più però quando ci si trova in zone calde di classifica. Lo Spezia? La rivelazione senza dubbio, ma il campionato è lungo. Andiamoci piano a fare proclami o si rischia di rimanerci male. Italiano non è uno sprovveduto, ma bisogna rimanere cauti.