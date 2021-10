Brovarone: “Vlahovic? Situazione scomoda. Italiano il più colpito”

Queste le parole di Bernardo Brovarone, ospite in studio a 30° minuto su Italia 7: “Credo che il turnover sia un modello di gestione che viene da Moena. Italiano si è adattato per poter conquistare più giocatori possibili e avere una rosa...

"Credo che il turnover sia un modello di gestione che viene da Moena. Italiano si è adattato per poter conquistare più giocatori possibili e avere una rosa molto ampia. All'inizio si è cavalcato l'onda adesso s'inizia a punzecchiare l'allenatore anche su questo. Io però mi fido del mister. Venezia? Senza il "caso" Vlahovic, con la stessa Fiorentina vista a Bergamo e Genoa, non ci sarebbero stati problemi. Se questa è una guerra tra Commisso e il calciatore dovrebbero risolverla tra di loro... L'esplosione del Presidente ha portato a delle conseguenze inevitabili, non c'era una strategia dietro a quello sfogo. Questa è una situazione scomoda, è la stesso identico caso di Chiesa con la differenza che qui abbiamo la possibilità di liberarcene prima, vediamo gennaio... Vlahovic ha il diritto di non rinnovare, ma se il tuo Presidente ti mette alla gogna davanti a tutta la piazza, è un azione che manda su tutte le furie anche il giocatore stesso. Non si può tradire la posizione del professionista. Chi ha subito di più questa situazione? L'allenatore. Secondo me quando è uscita questa bomba non ci credeva, è svenuto (ride, ndr). Carenza offensiva? Giocherei con Nico a piede invertito e farei Sottil titolare a sinistra, che con un'iniezione di fiducia può diventare importante."