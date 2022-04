Brovarone: “Vi dico perché Gonzalez segna in Nazionale e non in viola”

L'intervento in diretta radio

"Andreazzoli è un allenatore molto interessante. Ha sempre dato dei segnali notevoli, ma non si è mai inquadrato fino in fondo. Il suo Empoli è spensierato, ha fatto un girone d'andata quasi da Europa League e poi si è un po' adagiato. Esterni? Credo che Gonzalez sia un giocatore che per essere al primo anno ha lasciato delle impronte notevoli. Il sogno è vedere finalmente capitalizzato il suo correre. L'Argentina da anni non ha un centravanti di riferimento, lui nello sviluppo di gioco di Scaloni si trova spesso in area, fa la seconda punta. Qui fa più l'esterno, ma se la cava anche spalle alla porta. Asllani dell'Empoli? Mi fa impazzire, ma non è un'operazione facile come viceTorreira. Perché Torreira non lo scalzi mai, e lui ha bisogno di giocare per crescere. Bajrami è il più pronto di tutti, e lui mi fa paura per domenica".