Brovarone: “Vedo solo lentezza e mancanza di coraggio”

Così Bernardo Brovarone a Radio Bruno immediatamente dopo la fine di Udinese-Fiorentina

E’ molto difficile da comprendere la mancanza della voglia di giocare a pallone di questa squadra, inizio ad essere veramente stanco di sopportare questa tristezza della Fiorentina e mi dispiace per i tifosi viola. Vedo anche una fisiologica confusione generale e mi piacerebbe chiedere ai giocatori perché non gli si mette in moto la voglia di giocare. Ho visto un errore gravissimo di Milenkovic e fa rabbia subire il gol a cinque minuti dalla fine in una partita amorfa. Mi metto nei panni Commisso che tutti mesi paga milioni e vede questi spettacoli… credo che ci sia un limite tecnico che non posso non sottolineare, non c’è un minimo di gioco dentro al campo, vedo qualcosa solo una manovra sulle fasce ma lenta. Si gioca in una maniera così scontata, leggera e priva di coraggio che non riesco proprio a capire. Mi dà l’impressione che questi giocatori aspettino di arrivare a fine mese per riscuotere lo stipendio. Magari poi questa squadra morta gioca una partita ottima contro la Roma… ma oggi questo gruppo fa veramente venire la tristezza addosso a tutti i tifosi che guardano la partita.