Brovarone: “Vedo ancora una Fiorentina troppo passiva”

Bernardo Brovarone a fine gara a Radio Bruno

Mi prendo il risultato finale perché non credo che Iachini possa cambiare marcia. Mi è piaciuto Amrabat che ha fatto una grande partita di interdizione. La squadra è troppo passiva e gioca troppo bassa, dietro siamo in estrema difficoltà soprattutto con Caceres. Siamo slegati con un centrocampo di qualità, ma il mio è un discorso generale. In attacco credo che Vlahovic si trova in un totale stato di abbandono anche se dovrà crescere molto. Le sue caratteristiche non collimano con il gioco della Fiorentina, gli altri due sono entrati in un momento in cui la Fiorentina è stata troppo passiva. E’ bello vedere la Fiorentina vincere dopo una partita in questo modo e la faccia di Commisso è l’emblema di questa nostra sofferenza. C’è troppo stress e troppa noia perché ci aspettiamo una Fiorentina diversa visto i tasso tecnico che possiede.