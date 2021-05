Brovarone: “Sogno con Rocco, ma il tempo passa…”

Il canonico commento a fine gara di Bernardo Brovarone dai microfoni di Radio Bruno

Al termine della partita che chiude ufficialmente la stagione 2020/21 Bernardo Brovarone così commenta la gara di Crotone: "Una serata per molti liberatoria e malinconica, anche per molti giocatori che hanno vissuto un paio di stagioni non esaltanti. Si cala il sipario, ma certi fallimenti professionali non possono restare indisturbati. Una serata da dimenticare andiamo via con un pareggino alla Iachini, erano mesi che si parlava di questa partita come se dovesse essere decisiva e invece così non è stato. Avrei preferito adesso avere già qualche novità annunciata, invece mi sembra ci sia un forte nervosismo. Prima eravamo tristi per la famiglia Della Valle che non aveva più voglia di investire, adesso c'è una situazione di grande curiosità, siamo in mano ad un uomo di una ricchezza inaudita ma non riusciamo a capire se Commisso vorrà sbottonarsi e darci qualche colpo importante. Il tifoso oggi vive un senso di frustrazione e delusione e di altrettanta preoccupazione perché siamo molto spesso a batterla testa sule stesse situazioni. E adesso siccome i mezzi finanziari di Commisso sono veramente importanti il tifoso viola si aspetta qualcosa che ci lanci nell'orbita del sogno perché siamo andati sempre più in basso. Sono stati fatti degli errori che molto spesso non sono stati riconosciuti ma spero che le persone vicine al presidente gli dicano che servono conoscenze e anche ottimi rapporti. Io sogno con Rocco, ma il tempo passa e per esempio non posso pensare che Commisso sia tornato in America senza sapere che Vlahovic resta e che ci sia già un nuovo allenatore".