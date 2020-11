Brovarone: “Situazione preoccupante, mi aspettavo più rabbia”

Bernardo Brovarone a fine gara dai microfoni di Radio Bruno

Oggi giocavamo contro la squadra con la mente più libera e lo abbiamo visto durante la partita. Emerge che questa squadra ha poco carattere, certo se Vlahovic avesse segnato invece di prendere il palo… Nel primo tempo la squadra non mi è dispiaciuta per tante cose, ma il Milan ha messo il luce amnesie difensive della Fiorentina, è una squadra che è messa in campo benissimo con dei giocatori in grande forma. Mi aspettavo molta più rabbia agonistica, la situazione è preoccupante, ma non per la partita di oggi. Bisogna continuare a lavorare su questa linea perché secondo me un primo tempo come quello di oggi con Iachini non l’avevamo mai visto. C’è anche un certo tipo di smarrimento generale, negli ultimi due anni è cambiato veramente tutto in società e poi dei giocatori che vorrebbero andarsene, Ribery che è sempre meno determinante in questa squadra… Questa è una società che deve dare un forte segnale di progetto calcistico.