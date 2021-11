Brovarone sicuro: “Entro 5 anni la Fiorentina tra le top. Prenderei questi due”

L'opinione sull'andamento della squadra viola nel breve e nel lungo termine

"Sembra che la Fiorentina si serva di questo possesso palla sfrenato per specchiarsi: però alla fine per vincere bisogna fare gol. Poi c'è un attaccante sul quale non ci appoggiamo mai, eppure dipendiamo quasi esclusivamente da lui, tranne in una occasione: il primo tempo della partita con l'Inter. Non sono molte le squadre che hanno segnato meno di noi... Il centravanti bravo si può recuperare, ma a questa squadra manca un opposto a Nico, un altro esterno dotato di estro. Faccio un nome leggendario per farmi capire: alla Fiorentina servirebbe uno come Rijkaard. O per rimanere legati all'attualità, come Anguissa del Napoli. Pradè? Penso che la società abbia riconosciuto anche le proprie colpe. Quest'anno mi sembra che sia stato responsabilizzato, le operazioni estive le ha condotte tutte lui e mi pare che sia stato fatto un discreto lavoro. Abbiamo davanti cinque anni in cui si scriverà la storia di questa società, ci stabilizzeremo nelle prime posizioni per i prossimi venti. Bilancio della stagione fino ad ora? Per adesso nell'arco di poche domeniche può succedere di tutto, anche la distanza dalla zona retrocessione non è elevata. Alternative a Igor e Nastasic? In assenza di Quarta e Milenkovic, l'unico che potrebbe adattarsi è Pulgar. Mayoral per me verrà a Firenze, la Roma ha già dato il via libera e il Real non se ne fa di nulla. Io Belotti non lo prenderei mai adesso, regaleresti solo soldi al Torino. Ecco, dai granata prenderei Singo, fortissimo per l'età che ha. E gli affiancherei Udogie dell'Udinese".