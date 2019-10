Bernardo Brovarone, a Radio Bruno, ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro la Lazio nella serata del Franchi:

Questa è una Fiorentina triste. Poteva essere una partita che dà segnali, doveva esserci una forma più accattivante e coraggiosa fin dall’inizio. Mi aspettavo una prima punta, avrei giocato con più coraggio come contro il Napoli. Ieri ho visto una squadra che si è adagiata su una normalità che si era creata post-Brescia, invece c’era bisogno di uno scossone: Montella ha scelto un assetto conservativo ma snaturandosi, senza provare a giocare a viso aperto. Il tecnico si è trovato sin dall’inizio in una situazione di correzione e forse non si è espresso fino in fondo.