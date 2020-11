Brovarone: “Se il problema è tecnico allora è stato sbagliato tutto e Pradè va mandato via”

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Prandelli è stato molto chiaro nell’evidenziare le lacune della squadra, ha detto che con altri cinque come Pezzella questa squadra lotterebbe per la Champions. I giocatori sono quasi diventati ingiudicabili. In una squadra è fondamentale aiutarsi e questo alla Fiorentina non accade mai, chi ha il pallone se ne libera subito, come se scottasse, per deresponsabilizzarsi. Centravanti? Manca un giocatore che abbia le caratteristiche di Kalinic, un riferimento offensivo capace di dettare passaggi in verticale e dare profondità al gioco. Se il problema di questa squadra è tecnico, significa che è stato sbagliato tutto e allora Pradè va mandato via domattina per rifondare tutto. Per valori e per età media questa è una squadra dalla quale puoi ricavare tanti soldi vendendo 7/8 titolari. Pradè crede tantissimo in questo progetto, più che dispiaciuto credo sia sotto choc”.

LEGGI ANCHE – Lo strano tunnel dell’attacco viola. Ma chi lascia Firenze si rilancia