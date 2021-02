Brovarone: “Prandelli, perché non usi la panchina?”

A fine partita arrivano le parole di Bernardo Brovarone

Per il momento attuale uscire sconfitti è deprimente, c’erano delle basi per fare bene con una formazione iniziale messa bene in campo. Se devo giocare con un modulo garantista per l’equilibrio e tenere in panchina Callejon per Venuti, scusate ma non lo riesco a capire. I cambi? Se ne potrebbero fare anche cinque, ma in questo Prandelli è stato nullo perché ha aspettato troppo a cambiare l’assetto anche se la squadra per tutta la partita oggi ha giocato bene. A differenza di molte squadre credo che Prandelli abbia la possibilità di modellare la squadra guardando la nostra panchina. Oggi ha fatto il disastro il portiere, ma ci ha salvato tanto di quelle volte… Ho visto finalmente un Pulgar che ha messo il becco fuori senza imboscarsi, è molto deboluccio ma lo aspetto per le prossime partite. Ripeto la squadra mi è piaciuta, abbiamo avuto una discreta fluidità per arrivare in fondo, ma purtroppo Vlahovic non ha ancora tutti i movimenti della prima punta. E’ una forza della natura che va con lo scalpello, ma deve ancora maturare.