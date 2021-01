Brovarone: “Pezzella è diventato un problema”

Queste le parole di Bernardo Brovarone al termine di Torino-Fiorentina come sempre ai microfoni di Radio Bruno

Primo tempo la Fiorentina ha tenuto il campo bene salvo un paio di individualità come Pezzella e Biraghi. Il primo per me è un problema, poi serata storta di Castrovilli mentre Martinez Quarta ha fatto benissimo e dà delle garanzie assolute. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol con un’azione molto bella. Insomma per un tempo e mezzo la Fiorentina ha tenuto bene poi in inferiorità ci siamo abbassati.Non possiamo nascondere che in queste ultime giornate c’è un impronta diversa: è una squadra più solida e meno impaurita. Milenkovic non ha fatto niente di grave, ma se poi trovi uno che fa una sceneggiata come Belotti… dovevano essere due gialli. C’è una sensazione che contro la Fiorentina ci sia qualcosa che non va e poi c’era il Torino che stava mettendo pressione all’arbitro. Abbiamo rischiato di portarla fino in fondo ma poi Pezzella ha avuto un atteggiamento imperdonabile sul gol. A questo punto prenderei in considerazione Caceres e Igor che sono più attenti e scattanti in difesa.