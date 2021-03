Brovarone: “Non mi è piaciuto Prandelli nella ripresa”

Queste le parole a Radio Bruno di Bernardo Brovarone immediatamente dopo la fine di Fiorentina-Roma

Una serata storta, partita giocata da entrambi in maniera approssimativa con un buon Igor a sinistra mentre nel secondo tempo non mi è piaciuto per nulla Prandelli dopo il pareggio. Spinazzola ha fatto il bello e cattivo tempo sulla sinistra e poi al posto di Kokorin avrei messo Callejon anche se il modulo non resta adatto alle sue caratteristiche. Anche la Roma dietro è leggera e si vede perché ha preso 40 gol in campionato. Dopo il pareggio avrei osato di più e invece siamo stati inerti e mio parere è una responsabilità di Prandelli. In compenso è stata una partita abbastanza modesta con la solita difficoltà dei viola di andare in porta, ma noi siamo questi e non cambiamo. In queste partite l’allenatore dovrebbe fare la differenza e io invece non la vedo in Prandelli. Considero da sempre questa squadra in lotta per non retrocedere e oggi il Cagliari di Semplici e anche il Torino di Nicola vanno in campo carichi e accesi e noi invece siamo molto spenti con i due difensori che hanno problemi di contratto che non brillano certo…