Brovarone: “Nainggolan? Lo prendo ad occhi chiusi. C’è una cosa che mi colpisce di lui”

Bernardo Brovarone ha esplorato l’ipotesi che vorrebbe Radja Nainggolan alla Fiorentina insieme agli ascoltatori di Radio Bruno:

“La prerogativa è quella di offrire sostanza; le operazioni Boateng e Nainggolan sono rivolte in tal senso. L’Inter non vuole contribuire, la Fiorentina con un miracolo arriva a tre milioni e Radja ne guadagna 4,5: ci vuole qualcos’altro in questo accordo. Le qualità non si discutono, va un po’ troppo a sprazzi, la discontinuità la porta anche in campo, a differenza di uno come Mutu. Speriamo possa avere la testa libera. Faccio fatica a dare un giudizio, ma se io Fiorentina vedessi la possibilità di prenderlo, mi piacerebbe informarmi ed esplorare la trattativa: io lo prendo a occhi chiusi. Improvvisamente accelera, colpisce per i pochi problemi che si fa…”