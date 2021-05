Brovarone: “Gattuso? A Commisso piace da morire”

Ecco come la pensa Bernardo Brovarone al termine di Fiorentina-Napoli

Le dichiarazioni a fine gara di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno: "Sono partite con un significato particolare, una squadra a posto con la classifica l'altra no. Il primo tempo non è stato neanche male ma il Napoli ha cambiato marcia nel secondo tempo con un rigore ... quasi discutibile. Gattuso a Firenze? A Commisso piace da morire per una serie di cose e chiudendo in Champions dopo la vittoria della scorsa Coppa Italia fa un ulteriore guizzo di spessore. In Serie A andremo incontro ad una serie di cambiamenti necessari, guardate quanti problemi ci sono soprattutto fra le grandi con l'Atalanta unica eccezione isola veramente felice. Firenze in questo momento è una piazza piena di caos e tensione ma con potenzialità che spero si possano sfruttare.