Brovarone: “E’ la giornata di Vlahovic e Quarta”

A fine gara arriva il commento di Bernardo Brovarone a Radio Bruno. Queste le sue parole

Bellissima vittoria a livello numerico in una partita complessa. Il primo tempo ha confermato i nostri problemi, nella trequarti facciamo fatica a fare densità. Oggi avevano una situazione tattica diversa con Caceres vivo ma resta un marcatore mentre a sinistra Biraghi è entrato bene anche se ha sbagliato un paio di conclusioni. E’ la giornata di Vlahovic e anche di Martinez Quarta su cui non ho dubbi. Callejon? E’ arrivato l’ultimo giorno di mercato dopo essere stato due mesi sul divano, ancora oggi è al 70% delle due possibilità. Prandelli è stato bravo a trovare il modo di far giocare Callejon restando sempre fermo sulla difesa a tre che non vuole abbandonare. Pulgar continua ad essere timidissimo nel proporre le azioni e si ferma a fare il ricuperatore di palloni. Spero che questa vittoria possa portare al cambio di passo della squadra. Cosa serve alla Fiorentina? Ti confermo tutto quanto ho sempre detto ovvero che questi giocatori non sono male. In questo momento non siamo in grado di programmare perché non sappiamo chi sarà l’allenatore il direttore sportivo. Adesso dobbiamo intervenire per puntellare la squadra, per la programmazione vera c’è tempo.