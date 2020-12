Brovarone è chiaro: “E’ crisi profonda”

Bernardo Brovarone ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

E’ crisi profonda, non mi aspettavo una partita così e neanche questa formazione, ma noi non diamo mai segnali di vita negli ultimi 30 metri. La squadra ha una passività tremenda e l’unico giocatore che abbiamo davanti non ha le caratteristiche per giocare da solo. E’ una squadra completamente in bambola, vuota nonostante che l’Atalanta avesse giocato la partita della vita mercoledì e senza i giocatori più forti in avanti. Sono preoccupato perché con il gol segnato a tempo scaduto contro il Genoa abbiamo fatto un punto in quattro partite. Devo essere il primo a tapparmi la bocca, ma forse in tanti abbiamo sopravvalutato il valore della squadra. Penso che Commisso debba fare delle riflessioni profonde su questa squadra e società, c’è troppo isterismo in giro e spero che possa intervenire e anche a breve. Per quello che posso conoscere del presidente, Commisso deve essere una furia, i problemi non sono tecnici ma il gruppo è andato in un buco nero ed è in una situazione sportivamente drammatica.