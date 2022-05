Brovarone: “Duncan pecca di coraggio. Valuterei un cambio di modulo”

L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha tratto alcuni temi legati alla Fiorentina, parlando anche delle qualità nascoste di Duncan

L'agente e intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per trattare alcuni temi legati alla Fiorentina: "I viola sono una squadra che non si appoggia mai sull'attaccante. Gli esterni tagliano quasi zero alle spalle di Cabral durante la partita. Abbiamo subito un grande calo fisico nelle ultime sfide".