Brovarone: “Dopo Vlahovic è anarchia pura”

Queste le parole di Bernardo Brovarone poco dopo la fine di Fiorentina-Atalanta

Dobbiamo arrenderci alla realtà dei fatti, questa squadra a momenti ti dà la sensazione di essere completamente smarrita e poi arrivano i gol di Vlahovic ma per il resto è anarchia pura. Sono convinto che la mancanza del rifermento sia tecnico, non ce l’hanno e dopo tutto questo valzer di allenatori molti non sanno che pesci prendere. Manca l’attenzione e mancano le direttive sembra che non abbiano energia e forse anche desiderio… Un aspetto positivo è stato il gioco d’attacco fra Kouamè e Vlahovic che finalmente hanno giocato vicini e mi sono piaciuti. Sono convinto che l’errore sia stata la conferma di Iachini a inizio anno per cui molti giocatori hanno capito che non avrebbero potuto sognare in grande. Dragowski? E’ strepitoso fra i pali ma fuori dalla porta deve ancora migliorare tanto.