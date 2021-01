Brovarone: “Difesa scadente, Castrovilli fuori ruolo “

Arrivano puntuali le parole di Bernardo Brovarone al termine della partita di Napoli dai microfoni di Radio Bruno.

Penso che sia la classica giornata nera sotto tutti gli aspetti. Dopo aver subìto il primo gol la squadra ha tenuto bene il campo per 20 minuti facendo anche la partita e sfiorando il pareggio. Poi è iniziata ad emergere la fragilità emotiva della squadra con la scelta di Castrovilli a due con Amrabat non ha pagato e adesso non possiamo non comprare un regista a tutto campo che adesso non abbiamo. Poi ho visto la peggior prova difensiva dei viola, direi scadente. Una difesa che ha lasciato fare quello che vuole all’attacco del Napoli. Pezzella ad esempio quest’anno sta fornendo delle prestazioni preoccupanti. Riconoscerei a Prandelli un certo ordine ritrovato ma anche un’altalena di prestazioni. Questa squadra deve giocare con Caceres e Igor sulle fasce che a Ferrara andava come un treno. Poi accanto a Amrabat un regista come Lucas Leiva che sa anche difendere. Un’altrettanta stagione buttata via e adesso devono essere lucidi e cinici e iniziare da ora a programmare la prossima stagione.