Brovarone: “Commisso travolto dai tifosi viola. A giugno sarà incontenibile…”

Bernardo Brovarone promuove Commisso a pieni voti; quindi si concentra sulla parte tattica in diretta dagli studi di Radio Bruno Toscana: “Non penso che Nardella abbia raccontato novelle a Commisso sullo stadio, lui l’ho sentito colpito in negativo: si sarebbe aspettato una pavimentazione ad oggi inesistente. Devo ringraziare di nuovo i tifosi per l’accoglienza che gli hanno riservato nel giorno della presentazione, un entusiasmo spettacolare. Questo è stato decisivo per coinvolgerlo così tanto, mi dicono che a giugno prossimo non si riuscirà a trattenerlo e forse anche a gennaio”. Si parla anche di modulo e dell’attuale 3-5-2: “Se togli Lirola, metti Chiesa al posto suo, e Vlahovic davanti, è una squadra da corsa in tutti i lati. Anche con Pedro-Vlahovic insieme possiamo fare molto bene”.