Brovarone: “Commisso sa dove mettere le mani. E su Berardi…”

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di Rocco Commisso e del possibile arrivo a Firenze di Berardi

Le sue parole su Commisso: "Commisso è una persona squisita e ha bisogno di essere sostenuto dai giornalisti, perché ha dimostrato di tenere molto a questo progetto. Lo sceicco non è che ti porta Haland a Firenze, perché non ci verrà mai. Commisso i soldi li ha e a lungo andare vedrete quello che può fare. È una persona che sa come mettere le mani, non spreca. Avete mai visto un presidente che va a vedere anche le partite delle giovanili? Io penso che nessuno l'abbia mai fatto".