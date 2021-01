Brovarone: “C’è sempre il solito equivoco davanti”

Così Bernardo Brovarone a fine gara ai microfoni del Pentasport

Siamo tornati la squadra di sempre, non mi ha fatto impazzire la formazione: Igor poteva giocare a sinistra e magari far debuttare Martinez Quarta con Venuti a destra e poi non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar contro la sua ex squadra al posto di Borja. Poi c’è un problema: tra Ribery e Castrovilli che giocano a sinistra troppo vicini e Vlahovic gioca sempre da solo in area di rigore. Non avere un regista a tutto campo potrebbe diventare un problema, ma non riusciamo ad adattare bene i tre giocatori più offensivi che ho nominato sopra. Poi forse i compagni non hanno molta fiducia nella tenuta del pallone di Vlahovic e cercano compagni esterni, ma se hai Venuti e Caceres che non sono giocatori offensivi non ottieni niente di buono. Questa squadra continua a sembrarmi non affamata. Ci portiamo via un punto che ci lascia clamorosamente in lotta per la retrocessione con una classifica che si è accorciata. Ma la Fiorentina contro la Lazio con questi ritmi la vedo in grande difficoltà.