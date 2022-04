Brovarone: “Cabral che gol ma ora continuità”. Poi scherza sugli acquisti di Pradè

L'opinione dell'intermediario di mercato sulla vittoria della Fiorentina a Napoli e non solo...

Intervenuto a Italia 7 nel corso di 30° Minuto , l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina dopo la vittoria del Maradona: "La partita di Napoli ci ha lasciato una consacrazione: la Fiorentina è in lotta per l'Europa. Nico Gonzalez-Cabral-Ikonè? Sono i tre "pacchi" comprati da quel disastro di direttore sportivo (scherza n.d.r.). Pradè ha fatto un lavoro serio in una squadra dove sono entrati giocatori veri da Fiorentina. L'addio di Vlahovic, che resta un giocatore fortissimo, ha fatto rifiorire l'autostima dello spogliatoio e si è riorganizzata una collettività dove i giocatori si sentono soli insieme contro tutti.

Domenica la Fiorentina ha impedito al Napoli di fare il gioco che solitamente il Napoli fa, e gli azzurri si sono fatti trovare impreparati senza riuscire ad uscire da quel guscio. Non so da dove nasce questa tranquillità, se da un lavoro settimanale, psicologico o dal fato, ma a volte sali gli scalini e accade qualcosa... Cabral? Ha un calcio potente e tremendo, sempre vicino al palo. Non aveva ancora mai avuto di calciare con quel tipo di giocata, ha segnato un gol impressionante con il portiere piazzato. Con il Venezia non può fallire per dare continuità alle sue prestazioni, serve una bella doppietta che può farcelo esplodere tra le mani, altrimenti tra una settimana saremo a fare i soliti discorsi".