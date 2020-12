Brovarone: “Bonaventura aveva dato la scossa, poi quei cambi…”

Bernardo Brovarone a fine gara a Radio Bruno commenta il pareggio dei viola

Questo gol al 97′ in qualche modo ci tiene con la mente attiva perché perdere sarebbe stato un disastro, era una partita di vincere a tutti i costi. Il primo tempo è stato veramente inspiegabile e non riesco a capire cosa abbia questa squadra giocando con dei ritmi incredibili. Poi ci siamo accesi quando è entrato Bonaventura che ha sfiorato il gol, lo ha tolto a Vlahovic ma con lui abbiamo trovato bel passo e un buon aspetto. Si è creato un sistema che aveva messo in difficoltà il Genoa. La scossa ce l’ha data veramente lui e a quel punto trovo inspiegabile aver fatto tre cambi insieme togliendo anche Vlahovic che nella sua confusione e nella sua rabbia voleva e poteva fare gol. Non siamo più stati pericolosi fino al gol di Milenkovic. La situazione è veramente complicata, la squadra è terrorizzata ed è un bruttissimo segnale. A livello numerico il pareggio non risolve nulla a livello mentale forse ci dà qualcosa, ma sono molto preoccupato. Ribery è fuori da ogni sistema, Callejon non c’è ancora. Con i centrocampisti non riusciamo ad avvicinarsi alle punte.