Brovarone: “Basta con un’agonia di questo genere”

L'opinionista di Radio Bruno così dopo pochi minuti dal triplice fischio di Sassuolo-Fiorentina.

A fine gara ecco il commento di Bernardo Brovarone ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: "Ci sono ancora 8 punti di vantaggio e non voglio pensare il dramma, oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere un'altalena di prestazioni ma non ho voglia di commentare questa squadra, lo deve fare chi ha costruito questa squadra... Non è possibile e non si può continuare a vivere un'agonia di questo genere. Qui si fa il giro delle sette chiese a cercare i responsabili ma le soluzioni di devono essere di fronte a ragazzini che guadagnano milioni. Adesso Commisso deve prendere in ,mano la situazione perché sono due anni che si siede in tribuna e prende schiaffi dovunque e comunque. Si tratta adesso di tirar fuori le palle a gente che non ce l'ha. Oggi hanno fatto un buon primo tempo e poi basta la prima difficoltà e crolla tutto. Pezzella basta, è un disastro anche se lo adoro. Sono stufo di vedere questa manica di br... non ne posso più. Adesso tirate fuori la vera Fiorentina".