Brovarone: “Abbiamo avuto paura di vincere e Badelj…”

Consueto commento di Bernardo Brovarone a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole.

Abbiamo regalato una partita incredibile, non so come si possa togliere Chiesa sull’1-2, poteva essere valido in contropiede… sono veramente arrabbiato. I ragazzi hanno paura di guardare la classifica, Montella ha paura perché non vince da un’eternità. Questa è una squadra che ha avuto paura di vincere e se c’erano altri 5 minuti molto probabilmente avremmo perso. Non si può farli salire nel secondo tempo in questo modo, ma ci mancano le vittorie e i ragazzi ripeto giocano con la paura. Sui singoli mi sembra che Lirola sia stato un po’ sopravvalutato anche se potrebbe essere stato bloccato da Montella. Poi abbiamo il problema di Badelj che in questo momento non deve giocare, al suo posto come regista deve giocare Pulgar perché ora Badelj passeggia. Montella deve mettere un atleta al suo posto, in questo momento viene snaturato Pulgar che non sa dove andare e invece dovrebbe avere in mano la squadra. Ad oggi mi viene di dire che se questa squadra la dai in mano ad un allenatore esperto esce qualcosa di importante, ma comunque mi dispiacerebbe per Montella perché credo che questa squadra lavori bene con lui e mi auguro che fino a fine novembre in ogni caso non venga toccato.