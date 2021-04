Brovarone: “Bravo Iachini, Amrabat fondamentale”

Il canonico commento a caldo di Bernardo Brovarone nel post partita di Radio Bruno.

A fine gara queste le parole a Radio Bruno di Bernardo Brovarone: "Voglio sottolineare il merito di Iachini che presentato una squadra equilibrata e convinta senza difendersi solamente grazie anche alla prestazione di Vlahovic che ha fatto la guerriglia urbana. La squadra ha avuto la sfortuna di prendere gol subito e sono stati bravi a reggere per tutto il secondo tempo. Quattro punti fra Verona e Juventus sono una sorpresa non me lo aspettavo. Adesso aspettiamo la partita del Cagliari, ma oggi ne usciamo bene, sono contento. Amrabat è stato determinante ha letto perfettamente i movimenti dei loro centrocampisti, è stato pratico e umile ed è uno dei protagonisti assoluti della partita di oggi. Ha giocato con fisicità e non ha perso un pallone, è stato fondamentale".