Brovarone: “Fiorentina finalmente concentrata”. E su Kouamé …

Bernardo Brovarone così commenta la gara fra Cagliari e Fiorentina

A fine gara il classico commento di Bernardo Brovarone dai microfoni di Radio Bruno "La Fiorentina ha fatto una partita di contenimento ma concentrata e nella normalità della partita non ho mai visto disattenzioni, adesso la squadra è più unita e questo ti porta ad affrontare le partite con più costrutto. Li ho visti molto sicuri di sé e sono convinto che guardando queste ultime partite cresce il mio rammarico perché potremmo aver avuto un classifica diversa. Credo che qualche giocatore abbia avuto durante la stagione dei modi di fare non giusti nonostante abbiano trovato una società che li ha trattati sempre molto bene. Mi piacerebbe tanto che la Fiorentina fosse una società più decisa e non ripetessero questi errori grossolani. Kouamé? Un giocatore completamente fuori da ogni logica tattica che ha palesato dei limiti tecnici preoccupanti, ma è giovane e ci sono dei margini per recuperarlo, ma se mi danno 15 milioni lo cedo subito anche se con Gattuso potrebbe trovare spazio sulla sinistra".