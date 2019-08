Brocchi: “Ci meritiamo di giocare questa partita, la Fiorentina ci aiuterà a migliorare”

Cristian Brocchi ha parlato della partita del suo Monza contro la Fiorentina. Radio Bruno Toscana ne ha trasmesso le considerazioni:

“L’impresa di Benevento è ancora nella mente dei tifosi, ora sfida più complicata. Vogliamo tentare, la Fiorentina è due categorie superiore, ma ci dobbiamo provare, sarà bello poterci confrontare e poter giocare contro i viola, per i nostri tifosi. Sono numeri importanti, i nostri ragazzi meritano di giocare questa partita, speriamo di fare passi avanti a livello di personalità. Di certo sta migliorando la condizione che ancora non è ottimale. Queste partite aiutano a mettere minuti nelle gambe, la Fiorentina ci aiuterà a migliorare in vista del campionato. Il rischio è quello di pensare che quello che ci attende sarà un campionato facile. Ci vorrà umiltà e spirito di sacrificio.”